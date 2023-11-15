Лондон, 15 ноября, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Дания может начать инспектировать танкеры с российской нефтью в своих водах и в случае необходимости блокировать их. Об этом со ссылкой на источники сообщила британская газета Financial Times (FT).

Виталий Тимкив/РИА Новости

Как уточнили собеседники издания, такое поручении Дании даст Евросоюз. Переговоры об этом ведутся в Брюсселе. Речь идёт о танкерах, которые следуют транзитом через датские проливы без западной страховки. Досмотр планируют проводить на основании международных законов, позволяющих странам ЕС проверять суда, которые могут представлять угрозу для окружающей среды.

Западные чиновники считают, что требование надлежащей страховки судов оправдано, так как многие поставки российской нефти осуществляются на «теневых флотах» старых судов, у которых повышен риск поломки или разлива.

По данным FT, около 60% морских поставок российской нефти осуществляется по Балтийскому морю, и весь этот объём проходит через территориальные воды Дании. По оценкам издания, ежедневно через Датские проливы проходит около 2 млн баррелей российской нефти.

Успех инициативы во многом зависит от способности датских военно-морских сил Дании останавливать и проверять танкеры. Также неизвестно, что будет делать Копенгаген, если корабль откажется остановиться.

Представитель датского оборонного командования заявил газете, что они не проверяют документы или корабли, проходящие через проливы, если только это не связано с безопасностью на море.

Как сообщал ИА Регнум, с 5 декабря 2022 года страны G7, ЕС и Австралии установили потолок цен на уровне $60 за баррель на нефть, поставляемую морем. В апреле 2023 года действие этого ограничения продлили.

В мае Еврокомиссия предложила запретить судам, которые подозреваются в попытке обойти потолок цен в отношении российской нефти, вход в европейские порты и шлюзы. Европейские чиновники сослались на «резкое увеличение числа обманных действий и связанных с ними экологических рисков».

По данным финского независимого Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), западные танкеры, несмотря на санкции, перевозят большую часть российских экспортных партий нефти и топлива. Кроме того, российскую нефть вывозит и так называемый теневой флот танкеров, зарегистрированных вне юрисдикций государств, которые ввели санкции. Согласно данным центра, такие суда, как правило, перевозят нефть на более короткие расстояния.

На днях в министерстве финансов США запросили у управляющих компаний информацию о сотне танкеров, которые якобы занимались перевозкой предназначенной для экспорта российской нефти в обход введённых Западом санкций.