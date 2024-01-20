Копенгаген, 20 января, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Планы блокировать проход танкеров с российской нефтью в датских проливах нарушают международное право, это должны понимать власти Дании, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Stringer/Global Look Press

Дипломат отметил, что Дания, являясь крупной судоходной державой, заинтересована в свободе судоходства и строгом соблюдении норм международного права, а особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

«Международное право не позволяет блокировать проход судов, в том числе танкеров с российской нефтью, через Балтийские (Датские) проливы, используемые для международного судоходства», — сказал он «РИА Новости».

Российская сторона исходит из того, что в Копенгагене это понимают, заключил посол.

Как сообщало ИА Регнум, источники газеты FT заявили, что Дания может начать инспектировать танкеры с российской нефтью в своих водах и в случае необходимости блокировать их. По их словам, такое поручение королевству намерен дать Евросоюз. Переговоры об этом идут в Брюсселе.

Речь идёт о танкерах, проходящих через датские проливы без западной страховки. Западные чиновники считают, что требование надлежащей страховки судов оправдано, так как многие поставки российской нефти якобы осуществляются на «теневых флотах» старых судов, у которых повышен риск поломки или разлива.

Генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с ИА Регнум сообщил, что если Дания начнёт проверять суда с российской нефтью, это может обернуться очень серьёзным обострением ситуации, так как РФ придётся принять ответные действия.