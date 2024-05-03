Москва, 3 мая, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Российские подразделения группировки войск «Центр» уничтожили танк Abrams ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщил 3 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк Abrams американского производства, две боевые машины пехоты», — заявил генерал-лейтенант.

За минувшие сутки группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и отразила десять контратак ВСУ в ДНР. В результате потери ВСУ составили до 360 военных.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Майорск, Новгородское, Семеновка и Розовка в ДНР. Российские военные отразили атаки украинских бойцов в населённых пунктах Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово.

Кроме того, бойцы группировки «Центр» уничтожили 155-миллиметровую САУ М109 Paladin ВСУ американского производства, 152-миллиметровую самоходную пушку DANA М2 чешского производства, 152-миллиметровую гаубицу «МСТА-Б», а также две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные нанесли удар по нефтебазе «Баловное», снабжавшей топливом ВСУ. Как заявил Конашенков, ВС России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102 районах.

В марте этого года бойцы группировки «Центр» подбили американский танк Abrams под Авдеевкой. По данным Минобороны, до 29 марта сообщалось о пяти уничтоженных танках Abrams в зоне проведения спецоперации. Первый танк Abrams российские военные уничтожили 26 февраля FPV-дроном.