Москва, 3 мая, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по нефтебазе «Баловное», снабжавшей топливом украинские войска. Об этом 3 мая заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Поражена нефтебаза «Баловное», с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 102 районах», — сказал он.

Российские оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия также уничтожили радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ и пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, добавил военный.

Кроме того, силы противовоздушной обороны за сутки сбили 40 дронов и три французские управляемые авиационные бомбы Hammer ВСУ, рассказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая в Минобороны рассказали, что российские военные ударили по штабу оперативного командования ВСУ «Юг». Он уточнил, что также армия России поразила живую силу и военную технику украинских войск в 112 районах.

Официальный представитель Минобороны 30 апреля сообщил, что ВС России уничтожили ангар для сборки лёгких ударных беспилотных самолётов ВСУ. Конашенков уточнил, что российские войска нанесли удары по двум складам украинской армии, а также по личному составу и военной технике ВСУ в 108 районах.