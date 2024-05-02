Брянск, 2 мая, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 2 мая уничтожили и перехватили в небе над пятью российскими регионами 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российская система ПВО

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны уточнили, что пять вражеских беспилотников были уничтожены в небе над Брянской областью, три — над территорией Краснодарского края, два — в Ростовской области. Ещё по одному дрону средства ПВО сбили в Белгородской и Курской областях.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 2 апреля губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что во время обезвреживания украинских беспилотных летательных аппаратов повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. ВСУ также попытались атаковать объект энергетики в Смоленской области. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, при атаке БПЛА в Курской области повреждена линия электропередачи в посёлке Поныри.