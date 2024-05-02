Москва, 2 мая, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находился российский космонавт Александр Гребёнкин, 2 мая пристыковался к верхнему узлу МКС, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Global Look Press/NASA/Chris Swanson

«Корабль отстыковался от переднего узла модуля Harmony американского сегмента МКС, облетел станцию и пристыковался к верхнему узлу того же модуля», — сообщили в госкорпорации.

На борту корабля также находились астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. На МКС в это время оставались космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб и астронавт Трейси Дайсон.

Как сообщало ИА Регнум, ракета-носитель Falcon-9 с Crew Dragon стартовала к МКС 4 марта с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди в американским штате Флорида. В корабле находились Гребёнкин, Доминик, Эппс и Барратт. На МКС они прибыли 5 марта. Экипаж будет находиться на МКС до середины августа 2024 года.

Корабль Crew Dragon с космонавтом Константином Борисовым на борту вернулся на Землю с МКС 12 марта. На станции космонавт находился с августа прошлого года.