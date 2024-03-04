Вашингтон, 4 марта, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX с кораблём Crew Dragon, в состав экипажа которого входит российский космонавт Александр Гребенкин, стартовала к Международной космической станции (МКС). Трансляция этого 4 марта велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

EPA/ТАСС

Ракету запустили в 22:53 (06:53 мск 4 марта) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Корабль должен пристыковаться к МКС 5 марта.

Помимо Гребенкина в состав экипажа вошли американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Баррат и Джанетт Эппс, они должны пробыть на станции порядка шести месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее запуск миссии Crew-8 Dragon с участием Геребенкина неоднократно переносили из-за неблагоприятных погодных условий. До этого старт корабля должен был быть произведён 18 февраля.

Государственная корпорации «Роскосмос» 28 декабря 2023 года сообщила о продлении совместной с NASA программы перекрёстных полётов к МКС до 2025 года. Отмечалось, что стороны согласовали нахождение хотя бы одного представителя каждой страны на российском и американском сегментах станции.