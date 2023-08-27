Вашингтон, 27 августа, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon состыковалась с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в NASA.

CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/TASS

Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ведёт трансляцию на своём сайте. Стыковка прошла в автоматическом режиме в 09:16 по времени восточного побережья США (16:16 мск). Примерно через 1,5 часа члены экипажа смогут перейти на борт станции, на которой они, как ожидается, пробудут около шести месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, космический корабль Crew Dragon стартовал к Международной космической станции (МКС) с космонавтом Роскосмоса Константином Борисовым в составе экипажа 26 августа. Кадры с пуском опубликовало NASA.

Запуск прошёл на космодроме на мысе Канаверал в США в рамках программы перекрёстных полётов. Российский космонавт полетел в качестве специалиста седьмой миссии SpaceX по смене экипажа орбитального комплекса.

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-7 также вошли женщина-астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.

Планируется, что экипаж проведёт за пределами Земли около полугода.