Москва, 12 марта, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находился российский космонавт Константин Борисов, вернулся с Международной космической станции на Землю. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

AP/TASS Космонавт Роскосмоса Константин Борисов

«Сегодня в 12:47 по московскому времени американский корабль Crew Dragon с экипажем Crew-7, в который по соглашению о перекрёстных полетах входит космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Константин Борисов, приводнился возле побережья штата Флорида», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с Борисовым на Землю после 199-суточной экспедиции вернулись американский астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен и японский астронавт Сатоси Фурукава.

В «Роскосмосе» добавили, что сейчас на МКС продолжает полёт экипаж в составе российских космонавтов Олега Кононенко, Николая Чуба и Александра Гребёнкина, а также астронавтов NASA Мэттью Доминика, Лорал О’Хары, Джанетт Эппс и Майкла Барратта.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта президент России Владимир Путин обсудил с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым подготовку к новой миссии на МКС. Руководитель «Роскосмоса» сообщил, что работа находится в финальной стадии, завершаются все комплексные испытания по подготовке экипажа из трёх человек. Борисов отметил, что в состав экипажа вошли командир корабля Олег Новицкий, белорусский космонавт Марина Василевская и американский астронавт Трейси Дайсон.

Командир отряда «Роскосмоса» Олег Кононенко 10 марта принял командование Международной космической станцией от Андреаса Могенсена. Могенсен вручил Кононенко символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол. Российскому космонавту предстоит командовать МКС до конца сентября 2024 года. За это время он улучшит мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе, доведя его до 1110 суток.