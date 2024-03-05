Вашингтон, 5 марта, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Астронавты NASA Мэтью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс, а также космонавт «Роскосмоса» Александр Гребёнкин прибыли на Международную космическую станцию, когда космический корабль компании SpaceX Crew Dragon пристыковался к МКС, сообщили 5 марта в NASA.

Spacex/Nasa/Global Look Press Космонавт «Роскосмоса» Александр Гребёнкин и астронавты NASA Майкл Бэрратт, Мэтью Доминик и Джанетт Эппс

«Астронавты начнут проводить стандартные проверки герметичности и герметизацию между космическими кораблями в рамках подготовки к открытию люка», — говорится в сообщении.

Пристыковку к модулю Harmony американского сегмента МКС осуществили в автоматическом режиме в 10:28 мск.

Экипаж миссии Crew-8 будет находиться на станции около шести месяцев — до середины августа 2024 года. Прибывшие астронавты присоединятся к командам NASA, Европейского космического агентства, Японского агентства аэрокосмических исследований и космонавтам «Роскосмоса». Так, количество членов экипажа на борту космической станции увеличится до 11 человек, пока члены миссии Crew-7 не вернутся на Землю.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта ракета-носитель Falcon-9 с кораблём Crew Dragon и российским космонавтом Гребёнкиным на борту стартовала к Международной космической станции. Ракету запустили в 22:53 (06:53 мск 4 марта) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.

Пуск ракеты-носителя Falcon-9 кораблём Crew Dragon с участием Геребёнкина неоднократно переносили из-за неблагоприятных погодных условий. Старт корабля планировали осуществить 18 февраля.

В «Роскосмосе» 28 декабря 2023 года сообщили о продлении совместной с NASA программы перекрёстных полётов к МКС до 2025 года. Стороны согласовали нахождение хотя бы одного представителя каждой страны на российском и американском сегментах МКС.