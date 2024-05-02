Майкоп, 2 мая, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Гитарист саратовской рок-группы «Любители этого дела» Андрей Гейн попал в больницу и находится в реанимации после падения со скалы в русло реки Белой с пешеходной туристической тропы в одном из ущелий республики. Об этом сообщили в Адыгейской республиканской клинической больнице.

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«30 апреля в травматологию АРКБ поступил пациент из Саратова, пострадавший при падении в горах Адыгеи. Он сорвался с высоты, предположительно 25-30 метров», ― сообщили врачи в Telegram-канале.

Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, небольшое кровоизлияние, множественные переломы рёбер, ушиб лёгкого, переломы костей лицевого черепа. Врачи оценивают состояние пациента как стабильно тяжёлое.

Музыкант находится под наблюдением целой группы специалистов ― нейрохирурга, реаниматолога, челюстно-лицевого хирурга и лора.

Пострадавшего ввели в состояние медикаментозного сна, он находится на искусственной вентиляции лёгких. В больнице добавили, что хирургическое лечение переломов костей лицевого черепа проведут после того, как состояние пациента стабилизируют.

Как сообщало ИА Регнум, туристка из России 7 апреля сорвалась со смотровой площадки на краю скалы в Гагре и упала на шоссе с высоты 50 метров. Её доставили в реанимацию, но спасти женщину не удалось.

В феврале в Абхазии погиб 28-летний российский турист из Оренбургской области. Он ехал по канатной дороге через реку в Рицинском национальном парке и сорвался из-за обрыва троса.

В Челябинской области 28 апреля нашли объявленную ранее в розыск 14-летнюю школьницу. Её тело спасатели обнаружили в районе Айских притёсов. Девочка сорвалась со скалы. Место ЧП расположено в стороне от туристических стоянок и труднодоступно. Как школьница попала туда, предстоит установить следствию.