Гагра, Абхазия, 3 февраля, 2024, 19:25 — ИА Регнум. В Абхазии погиб гражданин России Сергей Бухарин из-за обрыва троса канатки в Рицинском национальном парке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

МЧС Абхазии

«28-летний уроженец города Кувандык Оренбургской области Сергей Бухарин погиб, сорвавшись с канатки на территории Рицинского парка по дороге к высокогорному Гегскому водопаду в субботу днём. По предварительной информации, мужчина катался на канатке через реку, в какой-то момент она оборвалась и он упал с высоты вниз», — проинформировали в ведомстве.

По словам директора Рицинского парка Адымара Багателии, погибший приехал из Сочи и арендовал на абхазско-российской границе джип для поездки на Гегский водопад, по пути к которому Бухарин решил съехать на канатке.

«Я не знаю, что там произошло — трос порвался или карабин расстегнулся, но он упал в реку, ударился о камень и умер на месте», — передаёт слова Багателии ТАСС.

Директор парка отметил, что причину происшествия установят следственные органы, добавив, что документация о технической исправности у него присутствует.

Как передавало ИА Регнум, в конце января во время отдыха в Хургаде житель Екатеринбурга выпал с балкона отеля и впал в кому.

В Египет 61-летний Иван Ширяев прилетел с женой и внуками. Трагедия произошла 24 января, всего через три дня после прибытия на отдых.

В момент происшествия семья находилась в номере, а мужчина вышел на балкон подышать. Как рассказала дочь потерпевшего, близкие не видели, но услышали, как он упал.

По её словам, на балконе номера на втором этаже, где остановились туристы, были слишком низкие перила. По всей видимости, мужчина облокотился на них и перевернулся. Родные подтвердили, что в момент происшествия глава семейства был трезв.

Турист из России 30 мая выпал с балкона отеля на Пхукете и разбился. Погибшим оказался 43-летний уроженец Москвы. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили его тело под балконом одного из отелей. Никаких подозрительных травм не зафиксировали, как и других признаков насильственной смерти. Супруга погибшего пояснила, что они долгое время ссорились из-за употребления мужчиной алкоголя.