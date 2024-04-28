Челябинск, 28 апреля, 2024, 15:06 — ИА Регнум. В Челябинской области нашли объявленную ранее в розыск 14-летнюю школьницу, она сорвалась со скалы на Айских притесах, сообщила 28 апреля поисково-спасательная служба региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Валентин Федоров/ТАСС

«Близкие разыскивали девушку с 26 апреля. Вчера вечером тело погибшей было обнаружено в районе Айских притёсов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что место ЧП расположено в стороне от туристических стоянок и труднодоступно. Чтобы поднять наверх тело погибшей, потребовалось привлечь спасателей. Достичь узкого каменистого участка суши оказалось возможным только с воды.

«Наверх стометровой отвесной скалы Больших Притёсов погибшую подняли на спинальном щите с помощью альпинистского снаряжения и передали сотрудникам полиции», — уточнили в службе.

Как школьница оказалась на скалах, предстоит установить следователям регионального СК. Назначено проведение ряда судебно-медицинских экспертиз.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля приехавшая из Сочи в Гагру россиянка 1984 года рождения погибла, сорвавшись со смотровой площадки на краю скалы.

30 марта десятилетнего мальчика, пропавшего в Мостовском районе Краснодарского края, нашли мёртвым. Тело мальчика нашли 30 марта в устье реки, внешних признаков насильственной смерти не было. Причину гибели ребёнка установит экспертиза, выясняются обстоятельства произошедшего.