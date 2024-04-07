Гагра, Абхазия, 7 апреля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Приехавшая из Сочи в Гагру россиянка 1984 года рождения погибла, сорвавшись 7 апреля со смотровой площадки на краю скалы, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Упала с более чем 50-метровой высоты на 18-м километре шоссе Убыхов», — рассказали в ведомстве.

Спасатели подняли женщину, её доставили в Гагрскую районную больницу, где поместили в реанимационное отделение. Там пострадавшая скончалась.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Абхазии погиб 28-летний российский турист из Оренбургской области. Он ехал по канатной дороге через реку в Рицинском национальном парке и сорвался из-за обрыва троса.

В июне 2023 года в Абхазии погиб 27-летний турист из Пензенской области во время камнепада в Рицинском национальном парке. Он ехал вместе с женой на автомобиле вдоль отвесных скал, и в это время начали падать камни. Женщину госпитализировали с переломом ноги.