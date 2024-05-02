Париж, 2 мая, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его идею о возможной отправки войск на Украину поняли и поддержали «много стран».

«Кто может сказать, что Россия на этом остановится? Какая безопасность для других соседних стран, Молдавии, Румынии, Польши, Литвы и многих других?», — заявил глава французского государства в интервью журналу The Economist.

Макрон снова заявил, что не исключает отправку войск на Украину, если Москва пойдет на прорыв линии фронта и если Киев об этом попросит.

«Если бы русские пошли и прорвали линию фронта, если бы было требование Украины — чего сегодня нет — мы должны были бы законно задать этот вопрос», — добавил он.

Он отметил, что Франция направила свои войска на помощь африканским странам в регионе Сахель, когда их лидеры попросили об этом.

Французский лидер уже выдвигал эту гипотезу в феврале, поднимая вопрос о возможности отправки западных войск на украинскую землю. Большинство европейских стран, а также США, явно дистанцировались от его заявления.

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