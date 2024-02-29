Москва, 29 февраля, 2024, 12:07 — ИА Регнум. У политиков Европейского союза нет инстинкта самосохранения, поэтому России необходимо быть начеку. Об этом 29 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире «Первого канала», говоря о недавних заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск западных стран на Украину.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам представителя Кремля, слова Макрона являются новым, более опасным элементом ситуации.

«Наши западные партнёры, с одной стороны, предсказуемы, но, с другой стороны, они, к сожалению, начинают обсуждать темы, как прямое направление воинских контингентов на Украину, которые могут нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте и привести к непоправимым последствиям», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля Макрон заявил по итогам саммита в Париже об обсуждении лидерами стран Запада отправки военных в зону боевых действий на Украине. При этом французский лидер признал, что участники саммита не смогли прийти к единому мнению в этом вопросе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 28 февраля заявил, что Германия не будет посылать немецких военных на Украину, а НАТО не станет одной из сторон украинского конфликта. Ранее глава германского правительства неоднократно делал аналогичные заявления.

Песков 27 февраля заявил о неизбежности прямого военного конфликта с НАТО в случае отправки странами Запада военных на Украину. Он подчеркнул, что страны — участницы альянса должны оценивать последствия такого рода действий и отдавать себе в этом отчёт.