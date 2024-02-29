Париж, 29 февраля, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения будущей олимпийской деревни на окраине Парижа заявил, что вполне осознанно говорил о дискуссии по поводу отправки западных военных на Украину.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это достаточно серьёзные темы. Каждое моё слово на эту тему взвешено, продумано и выверено», — заметил Макрон, слова которого приводит газета Le Monde.

В то же время французский лидер отказался от «геополитических комментариев» на этот счёт, призвав не смешивать тему украинского конфликта с открытием олимпийской деревни.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля по итогам конференции в Париже по Украине Макрон заявил, что участники мероприятия обсуждали возможность отправки военных в зону украинского конфликта. При этом он признал, что на саммите не выработали единого мнения по этому вопросу.

Руководители ряда стран ЕС, в том числе Германии, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг, позднее отметили, что у них нет планов отправлять войска на Украину. Предложение Макрона на саммите никто не поддержал, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

В случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия будет рассматривать такой шаг как прямую эскалацию конфликта, отметил в свою очередь МИД РФ. Также он добавил, что слова президента Франции свидетельствуют об отсутствии инстинкта самосохранения у политиков Евросоюза. По его словам, в связи с этим России необходимо быть начеку.

Командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что ввод военных любой из стран НАТО на Украину будет равнозначным полномасштабному военному конфликту и началу третьей мировой войны. Эксперт подчеркнул, что альянс не может вмешаться в этот конфликт военным способом.