Варшава, 29 февраля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Ввод военнослужащих любой из стран — членов НАТО на территорию Украины станет равнозначным полномасштабному военному конфликту и началу третьей мировой войны. Такое мнение 29 февраля высказал командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью агентству РАР.

NATO

«Вступление [войск] какого-либо члена НАТО на Украину будет равнозначно полномасштабному конфликту и началу третьей мировой войны», — сказал он, комментируя недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам Скшипчака, альянс имеет прямое отношение к украинскому конфликту, однако не может принимать в нём участие военным способом.

Польский военный также удивился тому, что Макрон публично заявил о возможности отправки войск НАТО в зону украинского конфликта, хотя все переговоры на эту тему на саммите в Париже по Украине прошли за закрытыми дверями.

Он также признал, что ситуация в зоне боевых действий для Киева ухудшается с каждым днём, в том числе из-за нехватки личного состава ВСУ и дефицита боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Макрона свидетельствуют о том, что у политиков Евросоюза нет инстинкта самосохранения, а потому России необходимо быть начеку. Он также назвал слова французского лидера новым, более опасным элементом ситуации в мире.

Макрон 26 февраля заявил по итогам саммита в Париже об обсуждении лидерами западных стран отправки военных в зону боевых действий на Украине. Французский президент при этом признал, что участники саммита не смогли прийти к единому мнению в этом вопросе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 28 февраля заявил, что Германия не будет посылать немецких военных на Украину, а НАТО не станет одной из сторон конфликта на Украине. Ранее глава немецкого правительства неоднократно делал аналогичные заявления.