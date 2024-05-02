Москва, 2 мая, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Агента Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Кармазина приговорили к 25 годам колонии за шпионаж, диверсии и подготовку теракта в Московском регионе. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.

URA.RU/ТАСС

Гражданина Украины суд признал виновным в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта в Московском регионе.

«Кармазин приговором суда получил 25 лет лишения свободы, из которых шесть лет он должен отбыть в тюрьме, а остальные 19 лет ― в колонии строгого режима», ― уточнили в суде.

Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 700 тыс. рублей.

Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности материалов дела. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА Регнум, 46-летнего агента СБУ, причастного к диверсиям на Московской железной дороге, сотрудники ФСБ задержали в середине февраля 2023 года. По данным ведомства, в конце ноября 2022 года мужчину под видом беженца из Латвии направили в Россию для осуществления террористической деятельности. По указу куратора СБУ он поджёг два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.

В отношении уроженца Харьковской области возбудили уголовное дело по статье о диверсиях. В ходе допроса задержанный признался, что начал сотрудничать с украинскими и польскими спецслужбами из-за угроз его дочери.

Также в ФСБ сообщили, что к вербовке и пересылке задержанного также имели отношение спецслужбы Польши и Латвии.

По решению Мещанского суда Москвы подозреваемого взяли под стражу. Дело агента СБУ после утверждения обвинительного заключения Генеральная прокуратура РФ направила во 2-й Западный окружной военный суд.

В Крыму 2 мая вступил в силу приговор Верховного суда республики в отношении украинца, собиравшего данные о Вооружённых силах России для украинской разведки. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.