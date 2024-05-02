Мелитополь, 2 мая, 2024, 10:35 — ИА Регнум. В Крыму вступил в силу приговор Верховного суда республики в отношении украинца, собиравшего данные о Вооружённых силах России для украинской разведки. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе Запорожского областного управления ФСБ.

URA.RU/ТАСС

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», ― уточнили в пресс-службе ведомства.

Противоправную деятельность гражданина Украины пресекли сотрудники спецслужб Запорожской области совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии.

По данным ФСБ, мужчина по заданию сотрудника Главного управления разведки минобороны Украины собирал информацию о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений Вооружённых сил России на территории Запорожской области. Эти данные украинская сторона планировала использовать для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов.

В отношении подозреваемого возбудили о уголовное дело по статье о шпионаже. Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом за такое преступление, ― 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля в Северной Осетии ФСБ задержала 36-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже при попытке выехать в Грузию через КПП «Верхний Ларс».

Как установили правоохранители, задержанный собирал информацию о том, где находятся личный состав и военная техника российской армии, действующие в зоне СВО, и пересылал куратору через мессенджер. Против украинского агента возбудили уголовное дело по статье 276 УК («Шпионаж»). Суд арестовал задержанного. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Сотрудники ФСБ 2 мая задержали жителя Приморья, подозреваемого в шпионаже и передаче сведений украинской военной разведке. По данным ведомства, задержанный причастен к совершению государственной измены в интересах Главного разведывательного управления Украины (ГУР). В отношении мужчины, которого отправили под стражу, возбудили уголовное дело.

Ещё одного жителя Приморского края сотрудники ФСБ задержали 30 апреля. Известно, что он установил контакт на конфиденциальной основе с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России, подконтрольной ГУР.