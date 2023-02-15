Москва, 15 февраля, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Силовики задержали агента СБУ, причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге, сообщили в ФСБ 15 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Злоумышленник 1977 года рождения по заданию спецслужб Украины поджигал шкафы с аппаратурой на двух объектах железной дороги.

У диверсанта изъяты средства связи и электронные носители информации. Проверяется его причастность к другим преступлениям.

Злоумышленник был завербован СБУ в Польше, а перед заброской в Россию прошел обучение в Латвии, откуда и прибыл под видом беженца, рассказали в ФСБ.

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13 февраля ИА REGNUM сообщало о задержании в Сергиево-Посадском районе Подмосковья мужчины, у которого были изъяты профессиональная камера с фотографиями различных железнодорожных объектов и несколько мобильных телефонов. Особенный интерес у задержанного вызывал железнодорожный путь, использующийся Министерством обороны.