Луганск, 2 мая, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Между нападением в Одессе, где в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года погибли почти полсотни человек, и терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» есть одна общая деталь. Об этом 2 мая заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Максим Блинов/РИА Новости

«В организации теракта в «Крокусе» и бойни в Одессе чётко прослеживается один подход: вначале ― атака против мирных людей, затем поджог, чтобы жертв было как можно больше», ― написал руководитель региона в Telegram-канале.

Он напомнил, что за десять лет Киев ничего не сделал для поимки боевиков, устроивших бойню в Одессе. Более того, причастные к этому преступлению вошли в состав украинских официальных структур. Также Пасечник отметил, что западные страны «не заметили» трагедию и продолжили поддерживать преступный режим, накачивать Украину оружием.

«Трагедия на Куликовом поле ― одно из подтверждений того, что денацификация Украины необходима. Власти сформировали в стране мощный репрессивный аппарат. Их инструментом стали экстремисты и террористы, финансируемые спецслужбами», ― добавил глава ЛНР.

Он подчеркнул, что конец этому геноциду может положить только ликвидация нынешнего киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы окружили и забросали бутылками с зажигательной смесью здание Дома профсоюзов, в котором укрылись сторонники антимайдана. В результате 48 человек сгорели заживо, отравились угарным газом или погибли от увечий. Люди пытались выпрыгивать из охваченного пламенем здания — или разбивались, или попадали в руки боевиков. По неофициальным данным, счёт жертв может идти на сотни.

Никто из виновных в массовой гибели людей так и не понёс наказания. Более того, украинские радикалы утверждают, что 2 мая 2014 года они якобы «защитили» таким образом город от «российской агрессии».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в день десятой годовщины со дня трагедии в Одессе заявила, что исполнителей и вдохновителей преступления в Доме профсоюзов настигнет справедливое возмездие. Она выразила уверенность, что Одесса вновь станет подлинно свободным городом, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей.

Бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что главным организатором трагедии в Одессе 2 мая 2014 года являлся Александр Турчинов, исполнявший в тот момент обязанности президента. Он уточнил, что на месте «операцией» руководил Игорь Палица, позднее назначенный губернатором Одесской области.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что по итогам спецоперации должен состояться большой трибунал, центральным эпизодом в котором станут обвинения киевского режима в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Спикер подчеркнула, что у этого преступления срока давности не будет.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Украина давно умерла как государство, так как в ней сделали предметом национальной гордости массовое убийство людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл» в Красногорске, открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадали 550 человек. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что следователи подтвердили и процессуально закрепили связь исполнителей теракта с украинскими националистами.