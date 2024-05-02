Москва, 2 мая, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Справедливое возмездие настигнет исполнителей и вдохновителей преступления в Доме профсоюзов в Одессе, совершённого десять лет назад, заявила 2 мая официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

ИТАР-ТАСС/ Андрей Боровский Одесса. 2014 год. Пожар в здании областного совета профсоюзов

«Убеждены, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей этого варварского преступления, которое не имеет срока давности», — следует из комментария ведомства.

Захарова выразила уверенность, что Одесса вновь станет подлинно свободным городом, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей. Она добавила, что надежда на справедливое расследование событий в Одессе, появившаяся с приходом к власти в 2019 году Владимира Зеленского, быстро улетучилась.

Дипломат также заявила, что следствие по делу 2 мая 2014 года, начатое Киевом под давлением международных организаций, превратилось в фарс. Она напомнила, что из-за недоработок обвинительный акт неоднократно возвращали в прокуратуру, а судьи четыре раза брали самоотвод. Всё это, по словам Захаровой, сопровождало грубое вмешательство националистических группировок в судебный процесс.

События 2 мая 2014 года в Одессе стали кровавой развязкой в длившемся несколько месяцев противостоянии. В нём участвовали сторонники «Русской весны», антифашисты и активисты Антимайдана, а с другой стороны — украинские ультранационалисты, включая боевиков «Правого сектора» (террористическая организация признана экстремистской и запрещена в России). Местом постоянных митингов противников Майдана стала площадь Куликово Поле, где расположен Дом профсоюзов.

Днём 2 мая начались потасовки между активистами Антимайдана и радикалами Евромайдана. Горожане укрылись от нападавших националистов в Доме профсоюзов, но те окружили и подожгли здание. В результате трагедии погибли 48 человек, пострадали более 240.

В годовщину тех событий, 2 мая 2024 года, глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что Украина умерла как государство. По его словам, в ней сделали предметом национальной гордости массовое убийство людей в Доме профсоюзов в Одессе. Он напомнил, что за десять лет киевский режим не наказал убийц невинных людей.