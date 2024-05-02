Одесса, Украина, 2 мая, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Главным организатором трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, когда при пожаре в Доме профсоюзов погибли 48 человек, был Александр Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента. Об этом заявил бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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По словам Медведчука, за несколько дней до произошедшей трагедии Турчинов провёл совещание, в котором приняли участие тогдашние министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. Тогда же привлекли и экс-главу Днепропетровской областной госадминистрации Игоря Коломойского.

Непосредственно на месте «операцией» руководил Игорь Палица, которого позднее назначили губернатором Одесской области. Аваков, Коломойский и Парубий доставили на место происшествия прямых исполнителей.

«Все они должны понести суровую ответственность. Злодеяния этих фашистских выродков не должны иметь сроков давности», — приводит слова Медведчука агентство ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая 2014 года радикально настроенные лица напали на жителей Одессы, собиравших подписи за референдум о федерализации Украины. Горожане укрылись от нападавших в Доме профсоюзов, но здание окружили и подожгли. По официальным данным МВД Украины, в результате трагедии погибли 48 человек, пострадали более 240.