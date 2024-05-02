Москва, 2 мая, 2024, 08:48 — ИА Регнум. По итогам специальной военной операции должен состояться большой трибунал, центральным эпизодом в котором станут обвинения киевского режима в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом 2 мая по случаю десятилетия этого события заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Денис Петров/Агентство «Одесса-медиа»/РИА Новости Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе. 2014 год

«Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал. Там по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского «обыкновенного нацизма», его путь, все его преступления», ― написала спикер в Telegram-канале.

Она напомнила, что даже десять лет спустя после чудовищного преступления в Одессе нет никакого результата расследования, нет суда, никто не наказан. При этом, добавила Матвиенко, что для объективного расследования нет никаких сложностей и также есть всё необходимое, чтобы уже давно состоялся справедливый приговор. По словам спикера, это ярче всего подтверждает тот факт, что нацизм является глубинной, природной нормой для нынешнего киевского режима.

«Ничего подобного, как хорошо известно, не произошло. И объяснение здесь только одно ― активное нежелание Киева, чтобы правосудие в отношении, фактически, установленных преступников свершилось. Я бы даже назвала это открытым, сознательным, наглым укрывательством Киевом своих идейных сторонников-нацистов от правосудия», ― отметила Матвиенко.

Председатель Совфеда подчеркнула, что срока давности не будет. Она уверена, что виновных в Одесской трагедии назовут и они не уйдут от ответственности. Кроме того, получит оценку и бездействие международных организаций, которые были обязаны принудить Киев провести расследование трагедии и наказать виновных.

Как сообщало ИА Регнум, события 2 мая 2014 года стали кровавой развязкой в длившемся несколько месяцев противостоянии в Одессе. В нём с одной стороны участвовали одесситы — сторонники «Русской весны», антифашисты, активисты Антимайдана, а с другой стороны — ультранационалисты из так называемой самообороны Майдана, зачастую не имеющие к городу никакого отношения. В том числе боевики «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Местом постоянных митингов противников Майдана, где собирались подписи за федерализацию Украины, стала площадь Куликово Поле, на которой расположен Дом профсоюзов Одессы.

Днём в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами Евромайдана — с другой.

Горожане укрылись от нападавших в Доме профсоюзов, но здание окружили и подожгли. По официальным данным МВД Украины, в результате трагедии погибли 48 человек, пострадали более 240.