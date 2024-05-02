Симферополь, 2 мая, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Украина давно умерла как государство, так как в ней сделали предметом национальной гордости массовое убийство людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом 2 мая заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

Глава Крыма напомнил, что 2 мая 2024 года исполнилось десять лет «одесской Хатыни», когда неонацисты подожгли Дом профсоюзов в Одессе, где находились не смирившиеся с государственным переворотом на Украине люди.

«Бандеровские ублюдки смаковали свои преступления, гордились тем, что добивали спасшихся из огня. Массовое убийство стало предметом национальной гордости. А Украина как государство окончательно умерла, превратившись в террористическую организацию, в бешеное животное», — написал он.

Аксёнов отметил, что киевские власти за десять лет не наказали убийц невинных людей, однако, по его словам, некоторые из преступников «уже денацифицированы и горят в аду».

«А у тех, кто ещё жив, есть только два выхода: ужасный конец или ужас без конца», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 мая экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что главным организатором трагедии в Одессе 2 мая 2014 года являлся Александр Турчинов, исполнявший в тот момент обязанности президента. Он уточнил, что на месте «операцией» руководил Игорь Палица, позднее назначенный губернатором Одесской области.

Позднее в этот же день председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что по итогам спецоперации должен состояться большой трибунал, центральным эпизодом в котором станут обвинения киевского режима в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Политик подчеркнула, что у этого преступления срока давности не будет.

События 2 мая 2014 года в Одессе стали кровавой развязкой в длившемся несколько месяцев противостоянии в городе. С одной стороны, в нём участвовали одесситы — сторонники «Русской весны», антифашисты и активисты антимайдана, — а с другой стороны украинские ультранационалисты из так называемой самообороны Майдана, часто не имевшие к городу никакого отношения, включая боевиков «Правого сектора» (террористическая организация признана экстремистской и запрещена в России).

Местом постоянных митингов противников Майдана, на котором собирались подписи за федерализацию Украины, стала площадь Куликово Поле, где расположен Дом профсоюзов Одессы. Днём 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами антимайдана с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами евромайдана — с другой.

Горожане укрылись от нападавших националистов в Доме профсоюзов, однако те окружили и подожгли здание. По официальным данным МВД Украины, в результате трагедии погибли 48 человек и ещё более 240 пострадали.