Москва, 2 мая, 2024, 11:11 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в ночь на 2 мая, российские силы противовоздушной обороны сбили три дрона ВСУ, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА, из которых <…> три — над территорией Краснодарского края», — сообщило ведомство.

Всего, по данным Минобороны, ночью российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников в небе над пятью регионами России. Помимо Краснодарского края, пять беспилотников самолётного типа перехватили над Брянской областью, два — над Ростовской и по одному над Курской и Белгородской.

Ночью очевидцы сообщали о трёх взрывах над посёлком Афипский в Краснодарском крае. Беспилотники, вероятно, направлялись в сторону нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая 2023 года обломком дрона-камикадзе повредили установку по переработке нефти на Афипском НПЗ, что привело к пожару. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявлял, что загорелась одна из установок по перегонке мазута. Возгорание на площади 100 квадратных метров ликвидировали.

ВСУ предприняли попытку атаковать при помощи БПЛА объект гражданской энергетической инфраструктуры в Смоленской области. В результате атаки украинских беспилотников никто не пострадал. В Ростовской области силы ПВО сбили два украинских дрона. Попытку атаки ВСУ осуществили около 02:00 (совпадает с мск). Дроны сбили в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского.