Курск, 2 мая, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Жители посёлка Поныри в Курской области остались без света после атаки украинского беспилотного летательного аппарата, в результате которой повреждения получила линия электропередачи. Об этом 1 мая сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В результате атаки украинского БПЛА в посёлке Поныри повреждены линии электропередачи, в населённом пункте нет света», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Глава региона отметил, что прибывшие на место происшествия аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 мая в Курской, Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Около 22:30 мск российские средства противовоздушной обороны перехватили в Курской области один украинский БПЛА. Ещё один дрон российские военные уничтожили над Стародубским муниципальным округом Брянской области.