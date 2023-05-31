Краснодар, 31 мая, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Обломком дрона-камикадзе, который сегодня, 31 мая, стал причиной пожара на Афипском НПЗ в Северском районе Краснодарского края, повредило установку по переработке нефти, информирует Telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники. Информацию о пожаре ранее подтвердил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, загорелась одна из установок по перегонке мазута, возгорание на площади 100 кв. м уже ликвидировано. По предварительным данным, атака дрона произошла ранним утром, никто не пострадал. «Благодарен всем нашим службам за оперативную и профессиональную работу», — подчеркнул глава региона.

Mil-lnr.info Перехваченный дрон ВСУ

Афипский нефтеперерабатывающий завод основан в 1963 году в поселке городского типа Афипский Северского района Краснодарского края и является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих производств на юге России. Это — единственный поставщик услуг по водоснабжению, очистке сточных вод, транзиту электроэнергии в поселок Афипский и близлежащие поселения, снабжает теплом промышленную зону Северского района.

За короткое время это уже не первое ЧП подобного рода на Кубани: 28 мая Ильский НПЗ попытались атаковать несколько беспилотников. Все они были сбиты: часть обломков упали на территории завода, однако инфраструктура предприятия не пострадала. Ещё две атаки на Ильском нефтеперерабатывающем заводе отразили в начале мая. Три взрыва на территории местного НПЗ в поселке Ильский произошли в ночь на 4 мая. В результате этого один из резервуаров разрушен и ещё на одном произошёл пожар. Уже 5 мая, украинский дрон снова атаковал НПЗ Ильский. В результате удара беспилотника произошло возгорание на площади 60 квадратных метров, которое быстро удалось ликвидировать. В тот же день в Краснодарском крае задержали группу диверсантов, причастных к атаке НПЗ. Злоумышленники пытались убежать с места нападения по трубопроводу.

Ильский НПЗ им. А. А. Шамара — это шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год и объекты общезаводского хозяйства. Мощности переработки нефти составляют порядка 6,6 млн тонн в год.

В попытках проверить на прочность ПВО ВС РФ вдали от линии фронта украинцы почти каждый раз применяют новые дроны, отмечал в марте 2023 года в своём телеграмм-канале глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, первым дроном, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атаки на объекты в России, стал китайский коммерческий аппарат Mugin-5 Pro, переделанный под боевые задачи. «Чтобы компенсировать недостаток барражирующих боеприпасов в скорости, Украина пытается применять советские реактивные беспилотники Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, примерно в это же время — в ночь на 4 мая — в селе Киселёвка Красносулинского района Ростовской области беспилотник упал на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов. Аппарат врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады, упал и взорвался. Губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале сообщил, что аппарат упал и взорвался.