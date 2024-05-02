Смоленск, 2 мая, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ночь на 2 апреля попытались при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня Смоленская область вновь подверглась атаке украинских БПЛА. На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры», — написал Анохин в своём Telegram-канале.

В результате атаки украинских беспилотников никто не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники экстренных и правоохранительных служб, уточнил глава региона.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 мая в Белгородской, Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА. Около 22:30 мск средства противовоздушной обороны перехватили в небе над Курской областью один украинский беспилотник. В результате атаки повреждения получила линия электропередачи, из-за чего оказался обесточен посёлок Поныри. Ещё несколько дронов сбили над территорией Орловской области. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ночь на 2 мая российские военные сбили над территорией региона три БПЛА. Около 02:00 мск силы ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать Ростовскую область при помощи беспилотников.