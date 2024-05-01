Брюссель, 1 мая, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Международный депозитарий Euroclear за три месяца с начала текущего года заработал на замороженных из-за санкций Евросоюза российских активах €1,566 млрд. Это следует из отчёта компании.

Сергей Корсун ИА Регнум

Это большая часть общего дохода Euroclear от процентов за первый квартал, который составил €1,949 млрд.

Согласно данным на конец первого квартала 2024 года баланс Euroclear Bank составил 199 млрд евро, из которых 159 млрд евро приходятся на российские активы, попавшие под санкции.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине страны ЕС и «Группы семи» заморозили около половины валютных резервов России на сумму около 300 млрд евро. Примерно две трети этих средств находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской расчётно-клиринговой системы Euroclear.

По данным министерства финансов Германии на середину апреля, в стране сумма заблокированных российских активов составляет примерно в €3,9 млрд. Сюда включили не только активы российского Центробанка, но и капитал попавших в санкционные списки физических и юридических лиц из России.

Отмечается, что в начале года сумму замороженных активов оценивали в €4,1 млрд. Сокращение почти на €200 млн произошло из-за исключения ряда лиц из санкционного списка, пояснили в ведомстве.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя запрос Генпрокуратуры Германии на конфискацию российских активов, назвал немецкое руководство «вороватым народом». Также дипломат отметил, что РФ есть чем ответить в случае, если такая конфискация физически состоится.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что конфискация Западом замороженных российских активов была бы якобы «оправданной мерой» в рамках международного права.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 26 апреля заявила, что угрозы для финансовой стабильности России из-за возможной конфискации Вашингтоном замороженных российских активов нет.