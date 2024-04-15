Берлин, 15 апреля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Сумма заблокированных в Германии российских активов на сегодня составляет примерно в €3,9 млрд. Это следует из статистических данных министерства финансов страны.

Иван Шилов ИА Регнум

Сюда включили не только активы российского Центробанка, но и капитал попавших в санкционные списки физических и юридических лиц из России.

Отмечается, что в начале года сумму замороженных активов оценивали в €4,1 млрд. Сокращение почти на €200 млн произошло из-за исключения ряда лиц из санкционного списка, пояснили в ведомстве.

Что касается дальнейшей судьбы замороженных в Германии российских активов, Берлин придерживается подхода, который был бы «юридически жизнеспособным», сообщило РБК со ссылкой на ответ минфина.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на начало декабря 2023 года власти ФРГ в рамках санкционного режима в отношении России заморозили российские активы на сумму более 4 млрд евро. Сюда включены все подлежащие санкциям активы, охватывающие замороженные деньги, экономические ресурсы физических лиц, а также заблокированные активы российского Центробанка.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя запрос Генпрокуратуры Германии на конфискацию российских активов, назвал руководство ФРГ «вороватым народом». Также дипломат отметил, что РФ есть чем ответить в случае, если такая конфискация физически состоится.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил 18 марта, что часть доходов от замороженных активов России может пойти в Европейский фонд мира с целью оказания военной помощи Украине либо для налаживания производства в её ВПК. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что у замороженных западными странами российских активов есть владельцы, назвав абсурдным мнение, будто эти активы никому не принадлежат.

Представитель Кремля также заявил, что Россия отреагирует на решение передать Украине её замороженные активы. Кроме того, это нанесёт урон репутации самих европейцев, подчеркнул Песков.

Европейский союз 27 марта решил не передавать Украине 5 млрд евро прибыли от замороженных российских активов за первые два года специальной военной операции. Вместо этого ЕС разрешил международному депозитарию Euroclear, в управлении которого находится большая часть замороженных российских средств, оставить себе часть доходов на юридические разбирательства и покрытие рисков.