Тунис, 21 декабря, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя запрос Генпрокуратуры ФРГ в суд для изъятия российских активов, назвал руководство Германии «вороватым народом».

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Глава МИД России Сергей Лавров

«Народ вороватый, мы это давно уже поняли», — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам визита в Тунис, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат добавил, что раньше он был «вороватый в политическом плане, в смысле отказа от договоренностей».

«Но теперь вороватый уже в прямом смысле», — заявил министр.

Как сообщало ИА Регнум, в Генпрокуратуре Германии 20 декабря подтвердили, что подали в суд ходатайство о конфискации российских активов. Взыскание планируется осуществить из-за якобы имевшей место попытки нарушения санкций.

Неназванная прокуратурой российская финансовая организация в июне 2022 года была внесена в санкционный список ЕС, был введён запрет на распоряжение средствами этой компании в банках ЕС, при этом должностные лица российского учреждения пытались снять со своего счёта более 720 млн евро, заявили в прокуратуре.