Вашингтон, 1 мая, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Заявления главнокомандующего украинской армией Александра Сырского об отступлении являются свидетельством очень тяжёлого для ВСУ положения. Такое мнение 30 апреля высказал экс-разведчик американской армии и инспектор ООН Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Danny Haiphong.

Edgar GutiÃ©rrez/Global Look Press

«То, что Сырский начал говорить об отводе сил, об отступлении, свидетельствует об изменении [позиции командования ВСУ]», — сказал он.

По словам Риттера, это говорит о том, что украинские войска больше не в состоянии удерживать такую линию фронта и испытывают дефицит сил.

Отступление ВСУ свидетельствует об ухудшении ситуации для них в зоне конфликта, добавил эксперт.

«Сам факт, что мы говорим об отходе, означает, что ситуация ухудшилась страшным образом для Украины», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 мая Риттер не исключил возможности перерастания тактического отступления ВСУ в стратегическое на фоне дефицита живой силы и артиллерии у украинских войск. По его мнению, отступление ВСУ станет настолько масштабным, что позволит армии России освободить всю территорию Донбасса.

Сырский 28 апреля признал, что Вооружённые силы России обладают существенным преимуществом в воздухе и артиллерии, а также добились тактических успехов на ряде направлений по всей линии боевого соприкосновения. Он также подтвердил отступление украинских войск из Бердычей и Семёновки в ДНР.

Министр обороны России Сергей Шойгу 23 апреля рассказал, что украинские войска с начала спецоперации потеряли почти полмиллиона бойцов. Глава ведомства уточнил, что отразившие в 2023 году контрнаступление ВСУ российские военные развеяли миф о превосходстве западного оружия.