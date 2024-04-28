Сырский подтвердил отступление ВСУ из Бердычей и Семёновки в ДНР
Сырский: ВСУ теряют позиции сразу на нескольких направлениях
Киев, 28 апреля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Обстановка на фронте обострилась для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Украинские войска теряют позиции сразу на нескольких направлениях, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.
По его словам, ВС РФ сохраняют преимущество как в технике, так и в численности войск.
«Подразделения ВСУ, сохраняя жизнь и здоровье (своих военных. — Прим. ред.), переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семёновки и Новомихайловки. В целом на этих направлениях (ВС России. — Прим. ред.) достигли определённых тактических успехов», — написал главком ВСУ у себя в Telegram-канале.
Сырский добавил, что украинские войска также покинули позиции на авдеевском направлении, где ВСУ пытались продвинуться к району Покровска и Курахово, наступая западнее Авдеевки.
Как передавало ИА Регнум, 28 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что с украинской стороны на фронтах нарастает паника, важно сохранить эту динамику.
При этом Песков добавил, что Запад и Украина будут «тестировать Россию на слабо», поэтому РФ важно не проявлять слабость.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector отметил, что киевский режим Владимира Зеленского падёт в ближайшие месяцы.
В свою очередь бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщал, что военнослужащие ВСУ отказываются исполнять приказы командования, и руководство армии ничего не может с этим сделать.
Положение на фронте для ВСУ удручающее, добавил экс-советник Кучмы.
В марте сообщалось, что военнослужащие элитных подразделений ВСУ обвинили Зеленского в грядущей большой «катастрофе». Бойцы подразделений раскритиковали Сырского и заявили, что ВСУ находятся «на краю пропасти» после увольнения «самых адекватных».