Киев, 28 апреля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Обстановка на фронте обострилась для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Украинские войска теряют позиции сразу на нескольких направлениях, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, ВС РФ сохраняют преимущество как в технике, так и в численности войск.

«Подразделения ВСУ, сохраняя жизнь и здоровье (своих военных. — Прим. ред.), переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семёновки и Новомихайловки. В целом на этих направлениях (ВС России. — Прим. ред.) достигли определённых тактических успехов», — написал главком ВСУ у себя в Telegram-канале.

Сырский добавил, что украинские войска также покинули позиции на авдеевском направлении, где ВСУ пытались продвинуться к району Покровска и Курахово, наступая западнее Авдеевки.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что с украинской стороны на фронтах нарастает паника, важно сохранить эту динамику.

При этом Песков добавил, что Запад и Украина будут «тестировать Россию на слабо», поэтому РФ важно не проявлять слабость.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector отметил, что киевский режим Владимира Зеленского падёт в ближайшие месяцы.

В свою очередь бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщал, что военнослужащие ВСУ отказываются исполнять приказы командования, и руководство армии ничего не может с этим сделать.

Положение на фронте для ВСУ удручающее, добавил экс-советник Кучмы.

В марте сообщалось, что военнослужащие элитных подразделений ВСУ обвинили Зеленского в грядущей большой «катастрофе». Бойцы подразделений раскритиковали Сырского и заявили, что ВСУ находятся «на краю пропасти» после увольнения «самых адекватных».