Киев, 28 апреля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Российские войска обладают преимуществом в силах и средствах, активно действуют на фронте и добиваются тактических успехов на ряде направлений, признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом он написал 28 апреля в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

Он отметил, что ситуация в зоне боевых действий обострилась. ВС России в стремлении захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта сосредоточили основные усилия на нескольких направлениях и создали значительное преимущество в силах и средствах.

«Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях имеет тактические успехи», — охарактеризовал Сырский положение армии России.

По его словам, на этой неделе по всей линии соприкосновения шли тяжёлые бои, обстановка динамично менялась. В ЛНР российским военным принадлежит преимущество в воздухе, ракетах и количестве артиллерийских боеприпасов.

На купянском направлении подразделения ВС РФ успешно действовали у Стельмаховки и Берестово, продолжали наступать на село Терны под Красным Лиманом. На северском направлении — наступали у Белогоровки и Раздолевки, чтобы блокировать Северск для дальнейшего наступления на Славянск. Самые горячие точки на краматорском направлении — Ивановское и Часов Яр, бои также идут у Клещеевки.

Ожесточённые бои продолжаются на покровском и кураховском направлениях, ВСУ отступили к западу от Бердычей, Семёновки и Новомихайловки. Напряжённая обстановка наблюдается в Запорожской и Херсонской областях, добавил Сырский.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля главком ВСУ на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» рассказал западным союзникам Киева, что на фронте украинские военные оказались в сложной ситуации. Он обозначил перед западными странами текущие потребности Киева в ракетах, боеприпасах и технике.

Военнослужащие ВСУ отказываются исполнять приказы командования, и руководство армии ничего не может с этим сделать, заявил 27 апреля бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он добавил, что косвенные признаки, если судить по Авдеевке и Очеретино, указывают на назревающий в украинской армии бунт.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на коллегии ведомства 23 апреля, что Украина потеряла почти полмиллиона военных с начала специальной военной операции.