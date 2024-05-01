Вашингтон, 1 мая, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Тактическое отступление Вооружённых сил Украины ввиду нехватки личного состава и артиллерии может перерасти в стратегическое отступление. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Украинцы больше не способны удерживать линию фронта, им не хватает сил… Сейчас мы наблюдаем то, что перерастёт в серию тактических отходов, то есть в стратегическое отступление», — указал Риттер, комментируя заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о тактическом отступлении украинских войск на авдеевском направлении.

Военный эксперт также отметил, что ранее Сырский не позволял себе подобных высказываний, а смена риторики свидетельствует о крайне тяжёлом положении украинских войск. Риттер предположил, что в конечном итоге отступление ВСУ будет настолько масштабным, что позволит Вооружёнными силам России освободить весь Донбасс.

28 апреля главком ВСУ признал, что российские войска не только обладают существенным преимуществом в воздухе и артиллерии, но и добиваются тактических успехов на ряде направлений по всей линии фронта. Кроме того, Сырский подтвердил отступление украинских войск из Бердычей и Семёновки в Донецкой Народной Республике. Также ВСУ покинули позиции на авдеевском направлении, где пытались продвинуться к району Покровска и Курахово.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства заявил, что потери Вооружённых сил Украины с начала специальной военной операции составили почти полмиллиона военнослужащих. Кроме того, ВС России, отразив в 2023 году контрнаступление украинских войск, подготовленное натовскими инструкторами, развеяли миф о превосходстве западного вооружения.