Москва, 1 мая, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла критике европейских чиновников, принимающих решение о передаче Киеву украинцев призывного возраста.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

30 апреля вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после заседания кабинета министров заявил, что Брюссель ответил на запрос Киева и провёл предварительные переговоры на тему возвращения на Украину украинских беженцев призывного возраста.

«Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца», — написала Захарова в своём Telegram-канале, комментируя заявление польского вице-премьера.

Кроме того, Косиняк-Камыш пообещал, что польские власти ужесточат условия выдачи пособий беженцам с Украины, предоставляя финансовую поддержку только украинцам, проживающим в Польше постоянно. По словам вице-премьера, таким образом власти якобы стремятся сделать систему более прозрачной. При этом ранее он утверждал, что Варшава готова помочь Киеву вернуть граждан призывного возраста, подлежащих мобилизации.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении закон об ужесточении мобилизации. Документ вводит порядок проведения мобилизации, включая ужесточение наказания за уклонение от неё, и уточняет подлежащие мобилизации категории лиц. Кроме того, теперь повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному. Также предусматривается обязанность носить военный билет для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет и штраф или силовой привод в ТЦК за нарушение этой нормы.