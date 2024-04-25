Варшава, 25 апреля, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Варшава готова помочь Украине и вернуть для мобилизации мужчин призывного возраста, заявил 24 апреля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat News.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Думаю, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе, и слышат, сколько усилий нам приходится приложить, чтобы помочь Украине», ― сказал он.

При этом Косиняк-Камыш не уточнил, как именно Польша намерена содействовать Украине в возвращении её граждан на родину.

По словам министра, Варшава ранее предлагала Киеву помочь в отправлении украинцев для мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в консульстве Украины в Варшаве образовались огромные очереди из-за решения МИД Польши прекратить оказание консульских услуг для военнообязанных украинцев в возрасте от 18 до 60 лет. Мужчинам не выдают уже готовые паспорта, объясняя это тем, что «не работает система», уточняло издание «Страна. ua».

Верховная рада Украины 11 апреля приняла во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации. Документ вводит порядок проведения мобилизации, включая ужесточение наказания за уклонение от неё. В законе уточнили подлежащие мобилизации категории лиц, повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному. Также предусматривается обязанность носить военный билет для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет и штраф или силовой привод в ТЦК за нарушение этой нормы.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон, в соответствии с которым признанные «ограниченно годными» военнообязанные теперь обязаны проходить повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев, после чего их определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен».

Ранее Евросоюз до марта 2025 года продлил действие механизма временной защиты украинских беженцев, позволяющего гражданам Украины в упрощённом порядке легализоваться в ЕС. Киев при этом ведёт переговоры с рядом европейских чиновников, чтобы гарантировать возвращение большего числа её граждан в 2025 году, сообщило издание Politico.