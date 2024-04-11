Киев, 11 апреля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Закон об ужесточении правил мобилизации на Украине приняла Верховная рада во втором и окончательном чтении. Трансляцию заседания вёл депутат Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) на YouTube-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

За предложенный к рассмотрению законопроект проголосовали 283 депутата, против — 21, воздержались — 15. Таким образом, закон приняли простым большинством голосов.

Законопроект о мобилизации был принят в первом чтении в феврале. 10 апреля Верховная рада начала рассматривать его во втором чтении.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля в ходе подготовки документа ко второму чтению из законопроекта решили исключить демобилизацию, её предложили рассмотреть отдельно.

Документ подразумевает ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение. Кроме того, закон предполагает уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации. Ожидается, что это приведёт к тому, что в ВСУ попадут сотни тысяч украинцев.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 2 апреля подписал ещё один ужесточающий мобилизацию закон. В соответствии с новыми правилами, признанные «ограниченно годными» военнообязанные теперь обязаны проходить повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев, после чего их определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен».

Ранее Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. В соответствии с документом, изменения вносятся в закон от 2006 года о воинской службе, украинское правительство обязано привести в соответствие с нововведением все касающиеся его другие нормативные акты. Изменения вступают в силу через три дня после опубликования.

В апреле 2024 года газета The Times сообщила, что молодые жители Украины всё чаще копят деньги на взятки военкомам для избежания мобилизации в ВСУ. Собеседники издания также рассказали, что передвигаются по улицам ночью, чтобы избежать встреч с военкомами, и подписываются на Telegram-каналы, предупреждающие о местах раздачи повесток.