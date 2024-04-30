Варшава, 30 апреля, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Власти Польши намерены оказывать финансовую поддержку только тем украинским беженцам, которые постоянно проживают в стране. Об этом журналистам 30 апреля заявил вице-премьер, министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш после заседания кабинета министров.

Christoph Soeder/Global Look Press

«Выплаты <…> будут доступны для всех тех семей, где дети ходят в школы, когда мы имеем подтверждение присутствия в Польше», — заявил министр.

По его словам, необходимость изменений связана с тем, что ряд украинцев получают выплаты и сразу выезжают на родину, продолжая получать деньги из польского бюджета. В этой связи польские власти стремятся делать систему более прозрачной.

В настоящее время граждане Украины, приехавшие в Польшу в качестве беженцев, могут получать ряд социальных пособий. В частности, речь идёт о так называемом пособии 800+, ежемесячной выплате в размере около $200 на каждого несовершеннолетнего ребёнка в семье.

Как сообщало ИА Регнум, в январе власти Польши заявили о планах урезать помощь украинским беженцам. Польские чиновники указывали на то, что если украинцы уезжают домой на праздники или в отпуск, то, следовательно, им не нужна защита. Предлагается отменить защиту для выезжающих из Польши даже на короткий период времени и снизить выплаты на детей.

Летом 2023 года Косиняк-Камыш заявил, что расчётливость украинских беженцев, нагло пользующихся поддержкой Польши, стала раздражать простых поляков. Так, приток беженцев, выделение финансовой помощи Киеву и завоз украинских продуктов непосредственно бьют по стабильности государства.

Как отмечал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, отношение поляков к украинским беженцам будет только ухудшаться. Он указал на то, что большая часть из них приехала в Польшу, что бы не трудиться, а лишь получать.