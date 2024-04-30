Белгород, 30 апреля, 2024, 21:25 — ИА Регнум. Российские средства ПВО вечером 30 апреля сбили над Белгородской областью украинский беспилотник самолётного типа, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

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«Около 20.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ в течение 30 апреля неоднократно атаковали Белгородскую область. Около 18:15 российские средства противовоздушной обороны также сбили украинский беспилотник самолётного типа.

Ещё один аналогичный БПЛА над регионом сбили около 14:00, а также около 12:00. Утром глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили одну цель, летевшую в сторону Белгорода. Данных о пострадавших не поступали.

28 апреля ВСУ обстреляли в Белгородской области село Демидовка. Жителей предупредили об обстреле и призвали найти укрытие.