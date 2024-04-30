Москва, 30 апреля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом 30 апреля сообщило Министерство обороны.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Уточняется, что российские военные пресекли очередную попытку Киева осуществить террористическую атаку по объектам на территории России дроном самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитой в Белгородском районе воздушной цели. По предварительной информации, в результате этого никто не пострадал.

Позднее в этот же день глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что ночью ВСУ попытались нанести удар по Крыму американскими ракетами ATACMS. По его словам, в небе над Джанкоем и Симферополем отработали российские силы ПВО.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 30 апреля рассказал, что российская армия уничтожила ангар для сборки лёгких ударных беспилотных самолётов ВСУ. Он уточнил, что также российские военные уничтожили два склада ВСУ.