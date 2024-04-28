Белгород, 28 апреля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. В Белгородской области под обстрел Вооружённых сил Украины (ВСУ) попало село Демидовка в Краснояружском районе. Об этом сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Таисия Лисковец/РИА Новости

«РСЧС: ведётся обстрел, Краснояружский район, село Демидовка», — говорится в сообщении.

Мэрия призвала жителей спуститься в подвал или спрятаться в укрытии.

Как передавало ИА Регнум, ранее село Демидовка в Белгородской области уже подвергалось атакам ВСУ. 4 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о его обстреле. Гладков уточнил, что обошлось без пострадавших.

В этот же день в Белгороде и Белгородском районе запускали сирену ракетной опасности. Гладков напоминал жителям о необходимости не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а при нахождении на улице — спуститься в укрытие или иное безопасное место.