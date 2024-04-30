Брюссель, 30 апреля, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Возможность запрета платформы TikTok в Евросоюзе — это печальное продолжение политической линии властей США. Она не несёт никаких выгод Европе и вообще не имеет экономической логики.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

Такой оценкой поделился с ИА Регнум член правления Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможности запрета TikTok на территории Евросоюза.

Эксперт отметил, что сегодня в мире с подачи западных лидеров стал нормой отказ от классического подхода в решении проблем, напрямую затрагивающих экономическую сферу. Этот подход гласит, что решение должно быть, в свою очередь, основано на объективных экономических интересах.

«К сожалению, чисто классический экономический подход встречается всё реже, в него всё чаще вмешиваются интересы политики, каких-то глобальных структур влияния. Возникает определённое политическое давление, которое при этом влияет на экономическую составляющую. Даже несмотря на экономическую выгоду многих значимых трансграничных проектов, к сожалению, иногда политические резоны оказываются более весомыми. И вопрос уже не в экономической целесообразности, а просто в выборе некой стороны», — прокомментировал собеседник ИА Регнум.

Именно примером такой логики, по оценке Ярных, является позиция главы Еврокомиссии в отношении TikTok, который, как она заявила, могут заблокировать в Евросоюзе. И хотя фон дер Ляйен обосновала эти слова якобы существующей угрозой развития зависимости от мессенджера у несовершеннолетних, выглядит это неубедительно на фоне демонстративного преследования TikTok в США, под влияниям которых оказалась Европа.

«То есть если вы, скажем так, видите себя «на правильной стороне истории», то требуете исполнения своих санкций от всех сторон — всех своих союзников и от всех, кто зависит от вас. Вот что, к сожалению, создаёт нездоровую атмосферу, нарушает принципы трансграничности, цифрового равенства и простой экономической целесообразности. Однако у владельца TikTok, думаю, достаточно устойчивости, чтобы не поддаться такому грубому шантажу», — отметил эксперт.

Популярная платформа для создания коротких роликов TikTok может быть заблокирована в странах ЕС. Такое заявление, как сообщило издание Politico, озвучила 29 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе дебатов с другими претендентами на занимаемый ею пост. Она отметила, что запрет TikTok не исключён, в ответ на напоминание о возможной блокировке платформы в США в случае, если её китайский владелец ByteDance не продаст сервис американскому резиденту.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕК стала первой организацией в мире, сотрудникам которой запретили устанавливать TikTok на корпоративные телефоны. Она сослалась на существующую якобы опасность платформы для детей.

TikTok предстоит расследование в рамках закона о цифровых услугах (DSA) по обвинению в неспособности защитить несовершеннолетних. Опасения вызвала программа премирования пользователей TikTok Lite за выполнение определённых заданий, которая якобы способна вызывать зависимость. При этом менеджмент платформы на прошлой неделе принял решение о приостановке работы программы вознаграждения после очередного предупреждения от ЕК.

Президент США Джозеф Байден 24 апреля подписал закон, допускающий запрет TikTok на территории страны. Компании-владельцу платформы, ByteDance, даётся девять месяцев, чтобы продать сервис. В противном случае она будет заблокирована.

В марте палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, допускающий запрет в стране TikTok. Согласно документу, у платформы не должно быть связей с любой «контролируемой Китаем структурой», в том числе с компанией ByteDance, которой она принадлежит сейчас.

Также в Конгрессе предложили в будущем вводить аналогичные ограничительные меры для других приложений и платформ, контролируемых «противниками» США.