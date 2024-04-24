Вашингтон, 24 апреля, 2024, 22:04 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон, допускающий запрет на территории Соединённых Штатов китайской соцсети TikTok, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что компании-владельце ByteDance предоставляется девять месяцев для того, чтобы продать сервис. Если это не случится, соцсеть окончательно заблокируют в США.

Китайское посольство в Вашингтоне сравнило этот закон с грабежом. По словам пресс-секретарь диппредставительства Лю Пэнъюй, документ ставит США на противоположную от принципов честной конкуренции и правил международной торговли сторону.

«Если национальной безопасностью можно злоупотреблять для подрыва конкурентоспособных компаний других стран, то ни о какой справедливости и речи быть не может. По логике грабителей, все средства должны быть направлены на то, чтобы отнять у других все то хорошее, что у них есть», — сказал он ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, в марте палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, допускающий запрет работы TikTok. В частности, согласно документу, у платформы не должно быть связей с любой «контролируемой Китаем структурой», в том числе с компанией ByteDance, которой принадлежит TikTok сейчас.

Более того, в конгрессе предложили в будущем вводить аналогичные ограничительные меры для других приложений и платформ, контролируемых «противниками» США.

После одобрения данного законопроекта комитетом палаты представителей Конгресса по энергетике и торговле руководство TikTok выпустило заявление, в котором осудило попытки властей США запретить ресурс. В компании отметили, что этот шаг лишит 170 миллионов граждан США конституционного права на свободу выражения.

В Вашингтоне неоднократно утверждали, что власти и спецслужбы Китая якобы могут получать сведения личного характера с помощью TikTok.