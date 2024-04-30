Брюссель, 30 апреля, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Социальную сеть TikTok могут заблокировать на территории Евросоюза. Такое заявление сделала 29 апреля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе дебатов, её слова приводит издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

«Это не исключено», — отметила фон дер Ляйен, после того как участник беседы напомнил о блокировке TikTok в США, если соцсеть не будет продана её владельцем ByteDance американскому представителю.

Фон дер Ляйен напомнила, что Еврокомиссия стала первой организацией в мире, сотрудникам которой запретили устанавливать TikTok на корпоративные телефоны. Кроме того, глава ЕК указала на опасность соцсети, о которой, по её словам, точно известно.

При этом руководство TikTok на прошлой неделе приняло решение о приостановке работы программы вознаграждения пользователей за взаимодействие с приложением TikTok Lite после очередного предупреждения со стороны Еврокомиссии. В ЕК отметили, что риски механизма вознаграждений не оценены должным образом и могут оказывать негативное воздействие на несовершеннолетних.

TikTok предстоит отдельное расследование в рамках закона о цифровых услугах (DSA) по обвинению в неспособности защитить несовершеннолетних. В ЕС опасаются программы премирования пользователей TikTok Lite за выполнение определённых заданий, так как они способны вызывать у детей зависимость.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джозеф Байден 24 апреля подписал закон, допускающий запрет на территории Соединённых Штатов китайской соцсети TikTok. Компании-владельцу ByteDance предоставляется девять месяцев для того, чтобы продать сервис. Если этого не случится, соцсеть окончательно заблокируют в США.

В марте палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, допускающий запрет работы TikTok. Согласно документу, у платформы не должно быть связей с любой «контролируемой Китаем структурой», в том числе с компанией ByteDance, которой принадлежит TikTok сейчас.

Также в Конгрессе предложили в будущем вводить аналогичные ограничительные меры для других приложений и платформ, контролируемых «противниками» США.