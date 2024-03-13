Вашингтон, 13 марта, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США 13 марта поддержала законопроект, допускающий запрет работы в стране социальной сети TikTok.

Иван Шилов ИА REGNUM

«За» проголосовали 352 члена нижней палаты Конгресса, против — 65.

Законопроект требует, чтобы у платформы не было связей с любой «контролируемой Китаем структурой», в том числе с компанией ByteDance, которой принадлежит TikTok сейчас.

Компании ByteDance предлагается предоставить полгода на продажу TikTok, в противном случае соцсеть может быть запрещена в США. В Конгрессе предложили в будущем вводить аналогичные ограничительные меры для других приложений и платформ, контролируемых «противниками» США.

Законопроект будет направлен на рассмотрение в сенат Конгресса США. Президент США Джозеф Байден ранее заявил, что подпишет законопроект в случае его одобрения Конгрессом.

Как сообщало ИА Регнум, после одобрения данного законопроекта комитетом палаты представителей Конгресса по энергетике и торговле руководство TikTok выпустило заявление, в котором осудило попытки властей США запретить ресурс. В компании отметили, что этот шаг лишит 170 миллионов граждан США конституционного права на свободу выражения.

В Вашингтоне неоднократно утверждали, что власти и спецслужбы Китая якобы могут получать сведения личного характера с помощью TikTok.