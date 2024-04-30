Белгород, 30 апреля, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Объявленную утром 30 апреля ракетную опасность в Белгородском районе и Белгороде отменили, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — сообщил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, Гладков проинформировал утром 30 апреля о попытке ВСУ атаковать территорию региона. Силы противовоздушной обороны сбили воздушную цель при подлёте к Белгороду. В результате, по предварительной информации, люди не пострадали.