Москва, 30 апреля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны российской армии сбили два беспилотника ВСУ в небе над Курской областью и ещё один украинский БПЛА над Белгородской. Об этом 30 апреля сообщило Министерство обороны.

РИА Новости / Григорий Сысоев

Уточняется, что в период с 15:30 до 16:30 мск российские военные пресекли очередную попытку Киева произвести террористическую атаку дроном самолётного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области», — проинформировали в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 апреля в Минобороны сообщили о сбитом дежурными средствами ПВО украинском беспилотнике над Белгородской областью. Отмечалось, что киевский режим использовал для попытки теракта БПЛА самолётного типа.

Ранее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитой в небе над Белгородским районом воздушной цели. Он отметил, что, по предварительным данным, в результате этого нет пострадавших.

Глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов рассказал, что в ночь на 30 апреля Киев попытался нанести удар по Крыму американскими ракетами ATACMS. Он уточнил, что российские силы ПВО в небе над Джанкоем и Симферополем отработали на «отлично», отражая попытку атаки.